Spettatori Inter Napoli, San Siro non teme il gelo e viaggia verso il sold-out. Novità a bordo campo per lo show

Spettatori Inter Napoli, pubblico delle grandi occasioni al Meazza: previste temperature sotto zero. Ecco il numero di tifosi attesi

La sfida scudetto di stasera non registrerà il record assoluto di incasso (stabilito nel derby di fine novembre contro il Milan), ma San Siro indosserà comunque l’abito di gala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la gara tra Inter e Napoli viaggia spedita verso il tutto esaurito. Il popolo dei Nerazzurri non si lascerà scoraggiare dalle condizioni meteo avverse: nonostante le previsioni indichino temperature rigide, con la colonnina di mercurio destinata a scendere sotto lo zero durante i novanta minuti, il Meazza sarà una bolgia per spingere la capolista. Gli ultimi tagliandi rimasti saranno messi in vendita online e ai botteghini dello stadio a partire dalle 17.45.

Oltre all’aspetto agonistico, il club di Viale della Liberazione ha previsto importanti novità per migliorare l’esperienza stadio dei tifosi. Debutterà infatti una speciale postazione di intrattenimento posizionata a bordo campo, sul lato arancio, attiva sin dall’apertura dei cancelli. Questo nuovo hub servirà a coinvolgere maggiormente i sostenitori nel pre-partita e diventerà il palcoscenico per un annuncio delle formazioni ancora più spettacolare ed emozionale rispetto al passato. Sugli spalti, a sostenere la squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu, saranno presenti anche i referenti regionali degli Inter Club provenienti da ogni angolo della penisola, a testimonianza dell’importanza cruciale di questo scontro diretto.