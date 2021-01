Spezia, Chisoli: «Nzola? Sappiamo che lo stanno monitorando, è una forza della natura»

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli.it.

NAPOLI – «Sapevamo che sarebbero arrivati questi momenti di difficoltà, ciò che ci conforta è che le prestazioni sono sempre state all’altezza. Meritavamo di più, ora dobbiamo rimanere concentrati e tornare ad esprimere il gioco di prima. A Napoli ci auguriamo di fare bella figura contro una squadra molto forte. Non vediamo l’ora di giocare, già da settembre. Proveremo a portare a casa dei punti».

MERCATO – «Stiamo facendo l’analisi con l’area tecnica. Llorente? E’ fortissimo, ma noi dobbiamo aspettare Galabinov che presto rientrerà. Per noi è importante, l’abbiamo visto a inizio campionato. Qualche operazione va fatta per aumentare i tassi di qualità e d’esperienza della squadra. Nzola? Sappiamo che ci sono degli osservatori che lo stanno monitorando. Lui per noi è importantissimo e sta facendo davvero bene. E’ una forza della natura. A settembre si parlava di Llorente, ma abbiamo provato a riportare qui Nzola, importante per la nostra promozione».