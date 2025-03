Spezia, D’Angelo apre le porte ad un rientro importante: «Un ragazzo eccezionale e un calciatore forte»

Ad oltre un anno e mezzo dalla sua ultima partita Salva Ferrer è pronto a tornare in campo, spinto dalle parole positive nei suoi confronti del tecnico degli aquilotti

A distanza di oltre un anno e mezzo dalla sua ultima partita, con la maglia dell’Anorthosis a Cipro, il terzino dello Spezia Salva Ferrer si prepara a tornare a in campo per il calcio professionistici dopo aver disputato un’ora nel campionato primavera con i liguri.

Fermato nel settembre 2023 dopo sette gare e un gol, quando gli venne diagnosticato un Linfoma di Hodgkin, un cancro che colpisce il sistema linfatico e che rischiava di mettere fine alla sua carriera, il calvario di Ferrer sembra essere finalmente terminato, confortato anche dalle parole del suo tecnico Luca D’Angelo.

L’allenatore dello Spezia ha infatti dichiarato: «È un ragazzo eccezionale e un calciatore forte che conosco bene, avendolo anche incontrato tante volte da avversario. Ha superato qualcosa di importante, anche grazie a quello che ha dentro e al momento sta bene e nulla mi impone di non pensare a lui per il prosieguo di questo torneo, non per fargli un regalo, ma perché è un calciatore importante ed è in grado di giocare».