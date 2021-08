Spezia, fatta per il giovane islandese Ellertsson: il comunicato

Lo Spezia mette a segno un altro colpo per l’attacco. Comunicato l’arrivo del giovane classe 2002 Ellertsson

Fatta per l’acquisto da parte dello Spezia dell’attaccante Mikael Egill Ellertsson. A comunicarlo è la stessa società ligue:

«Mikael Egill Ellertsson è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio.



Il giovane attaccante islandese arriva a titolo definitivo dalla Spal e ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo dalla durata di 5 anni. Classe 2002, Ellertson è stato uno dei migliori talenti del campionato Primavera 2020/21, dotato di un sinistro tagliente e di grande duttilità, vista la sua disponibilità a giocare, oltre che nel suo ruolo naturale di ala destra, anche come centrale o ala sinistra.



Nazionale islandese under 19 e fresco di chiamata nella selezione maggiore, cresciuto in patria nel Fram Reykjavìk, nella stagione ’20/’21 ha disputato un ottimo campionato con la formazione ferrarese, mettendo a segno 9 gol e fornendo 2 assist in un totale di 32 presenze. Ellertsson rimarrà in prestito per una stagione alla Spal, per poi aggregarsi a quella spezzina nell’estate 2022.

Benvenuto Mikael!».