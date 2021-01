Spezia, i convocati di Italiano: 29 giocatori per il doppio impegno con la Roma

Il tecnico della Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio confronto contro la Roma

Il tecnico della Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani alle 21:15 in Coppa Italia contro la Roma e sabato alle 15:00 in campionato sempre contro i giallorossi guidati da mister Fonseca.

Il gruppo , compreso Mbala Nzola che proseguirà nel proprio programma di recupero nel Lazio, arriverà nella Capitale domani mattina e si fermerà fino a sabato sera, quando ripartirà alla volta del Golfo dei Poeti.

PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 23.SAPONARA, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI