Lo Spezia è al lavoro per il dopo Gotti, in giornata dovrebbe esserci un incontro con Semplici per limare i dettagli.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore è sempre più vicino alla panchina dei liguri. Dopo l’incontro potrebbe arrivare anche la fumata bianca.