Spezia, Italiano: «Gruppo coeso, risultati non mi sorprendono»

Le parole di Vincenzo Italiano sulla prima parte di stagione dello Spezia, al suo primo campionato in Serie A

Lo Spezia è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in Serie A. Vincenzo Italiano, tecnico della matricola ligure, è stato intervistato da Tuttosport sull’inizio della sua squadra.

Inizio di campionato – «Non sono sorpreso di questo rendimento da parte del mio collettivo. Io sono sempre stato tranquillo. Sapevo che il gruppo è coeso, sempre disposto a garantirmi la massima disponibilità. E tutto questo nonostante ci siano stati parecchi cambi in organico. Chi è arrivato ha trovato terreno fertile su cui lavorare e magari esprimere le proprie qualità».

Obiettivi e gestione – «Il nostro obiettivo principale è la permanenza in Serie A, ma per conseguirlo è necessario un qualcosa di costruito, di organizzato, di pianificato durante la settimana, giorno per giorno, allenamento per allenamento. Nel calcio non si può mai improvvisare. E una delle cose più difficili è lavorare sulla testa dei giocatori, ognuno ha la propria personalità, la propria sensibilità e quando si perde una gara non è semplice evitare che perdano la fiducia o che si demoralizzino. Sì, un tecnico a volte deve agire anche come uno psicologo»