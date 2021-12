Spezia, Maggiore: «Grande soddisfazione essere capitano. A Roma...»

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato a margine della presentazione dello sponsor La mia Liguria

CAPITANO – «È una grandissima soddisfazione, da spezzino, indossare la fascia da capitano. Andavo a vedere lo Spezia in curva da piccolino, e adesso ci gioco con la fascia in Serie A. È una cosa bellissima, e oggi siamo qui per rappresentare la Liguria: per me è un onore, cercherò di trasmettere i nostri valori e le nostre bellezze anche ai miei compagni».

PAREGGIO COL SASSUOLO – «Penso che il pari sia stato il risultato più giusto. Siamo andati avanti di due gol, ma il Sassuolo è una squadra veramente forte e ci ha messi in difficoltà».

THIAGO MOTTA – «C’è voluto un po’ di tempo: c’è stato il Covid in ritiro e qualche infortunio, ma adesso abbiamo preso abbastanza il ritmo e la quadra giusta. Manca ancora qualcosa, bisogna lavorare ma la strada è quella giusta: vogliamo continuare con questo spirito».

RISCATTO CONTRO LA ROMA – «Prepariamo la gara come tutte le altre. Per noi è una partita importante, abbiamo bisogno di punti, come loro. L’anno scorso arrivò una brutta sconfitta, all’ultimo: vogliamo fare una grande gara e cercare di portare a casa punti».