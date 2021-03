Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari. Le sue parole

«È una grande soddisfazione per tutti noi, per la società e per il giocatore. Sono stato io stesso a dargli la notizia. Dopo tantissimi anni un giocatore dello Spezia che viene convocato in Nazionale è un grande traguardo».