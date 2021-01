Il direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita con il Napoli

SALVEZZA – «Grazie alla Proprietà che ha permesso l’arrivo di un innesto importante come Saponara. Crediamo in questo gruppo e lotteremo fino all’ultimo per la salvezza».