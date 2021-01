Spezia, Meluso: «Saponara? Niente di stabilito. Dobbiamo sfoltire»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato del calciomercato e non si è sbilanciato sull’arrivo di Saponara. Le sue parole

«Dobbiamo sfoltire un po’ perché abbiamo una rosa molto ampia. In entrata non c’è niente di stabilito, vedremo nei prossimi giorni. Noi siamo felici del nostro modo di giocare, abbiamo una squadra molto giovane. Cerchiamo di fare un calcio sostenibile, non faremo mai follie perché vogliamo salvaguardare la vita della società».