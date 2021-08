Spezia, Nikolaou: «Felice per il gol in Coppa Italia. Guardiamo avanti»

Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, ha commentato il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Pordenone

GOL E VITTORIA – «Non facevo gol da tanto tempo e oggi è arrivato. Sono molto felice di aver aiutato la squadra a portare a casa questo risultato che non era facile. Devo continuare così e devo conoscere meglio i miei compagni, guardiamo avanti».

DIFESA A TRE – «Abbiamo provato anche la difesa a quattro, a me piacciono entrambi i sistemi. Ora devo allenarmi di seduta in seduta per conoscere meglio i compagni ma abbiamo una squadra forte. Siamo un buon gruppo, ci aiuterà in futuro».