Spezia, Nzola escluso per motivi disciplinari. Cos’è successo

Nzola non sarà presente nella gara di domani sera tra Sampdoria e Spezia. Italiano lo ha escluso dalla lista dei convocati: motivi disciplinari

M’Bala Nzola era pronto a rientrare tra i convocati dopo la squalifica. Nell’elenco dei calciatori dello Spezia arruolabili per la trasferta di Genova, però, non è presente, a sorpresa, l’attaccante. Il tecnico Vincenzo Italiano rinuncerà al suo bomber nella delicata sfida con la Sampdoria. Alla base dell’esclusione ci sarebbero motivi disciplinari.

Secondo quanto racconta Cittadellaspezia.com, l’attaccante sarebbe stato punito da Italiano per non essersi presentato, sebbene squalificato, sugli spalti per assistere a Spezia Napoli. Un regolamento interno, deciso ad inizio anno, obbligherebbe i calciatori a presenziare tutti gli incontri al Picco. Il club e il mister hanno allora deciso di escluderlo dai convocati.