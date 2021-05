Spezia, Pobega amaro dopo la Sampdoria: «Meritavamo noi»

Tommaso Pobega ha commentato il pareggio nel derby Spezia-Sampdoria

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha commentato il pareggio nel derby ligure della 36a giornata. Il calciatore classe 1999, ai microfoni del media ufficiale del club aquilotto, ha espresso il suo rammarico per il risultato contro la Sampdoria e ha lanciato un chiaro messaggio in chiave salvezza.

RAMMARICO – «C’è tanto rammarico, perché siamo andati ad un passo dalla salvezza questa sera, i risultati che ci interessavano ci hanno sorriso, noi ci siamo ritrovati per due volte in vantaggio nel punteggio, ma alla fine non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ora proveremo a conquistare la salvezza sabato, in casa contro il Torino, in una gara dall’importanza estrema».

PRESTAZIONE – «Siamo riusciti a fare la partita che avevamo preparato, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni create, perché sia nel primo tempo che nella ripresa c’erano tutti i presupposti per portarci avanti di due gol. Ci teniamo comunque una buona prestazione, perché la squadra ha dimostrato di avere l’atteggiamento giusto, proprio di una squadra che vuole e deve salvarsi».