Sassuolo, Dionisi: «Siamo stati sfortunati. Episodi? L'arbitro è il lavoro più difficile ma...»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni:

«Se la squadra fa bene fanno bene anche i singoli. Abbiamo fatto bene e potevamo anche vincere la partita. Siamo sulla strada giusta e sono soddisfatto. Mercato? Ne parliamo da due mesi perché Traoré si è fatto male in ritiro e i tempi non sono brevi. La società sta monitorando alcune situazioni e vedremo se arriverà qualcuno altrimenti faremo con quelli che abbiamo. Sono convinto che miglioreremo. Episodi? L’arbitro è il lavoro più difficile. Non capisco però perché a Torino non era stato chiamato, mentre oggi sì. Alla fine si compenserà».