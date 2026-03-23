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Spezia, ufficiale il nuovo cambio in panchina! Via Donadoni, torna D’Angelo: il comunicato del club con tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

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Spezia, è stato ufficializzato il nuovo cambio in panchina! Via Donadoni, torna D’Angelo: il comunicato del club che svela tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha annunciato il nuovo cambio allenatore: via Donadoni, torna D’Angelo alla guida delle Aquile. Di seguito riportati i comunicati del club ligure.

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DONADONI – «Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l’allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra. Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi».

D’ANGELO «Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali. Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico. Bentornato Mister!».

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