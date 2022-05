Spinazzola: «Mi sentivo come un morto, ora voglio solo la coppa con la Roma». Le parole dell’esterno giallorosso

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma rientrato dopo un lungo infortunio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

MANCATO TRASFERIMENTO ALL’INTER – «È stata la cosa migliore, da quel giorno sono migliorato mentalmente e come persona».

INFORTUNIO – «Se ho avuto paura di non riuscire a tornare in campo? Sì, quando non vedevo arrivare i risultati. Ero come un morto, non vedevo crescere il muscolo. Ho avuto paura di non farcela, ma avevo solo bisogno di un po’ di tempo».

CONFERENCE LEAGUE – «Io sogno la coppa per me, per i miei compagni, per la città e per i tifosi. Posso anche restare fuori, l’importante è alzare la coppa».