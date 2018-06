La Lazio porterà in ritiro Mattia Sprocati della Salernitana come è successo già per Luiz Felipe, ma sull’esterno ha messo il mirino l’Empoli

La Lazio è pronta a fare un’operazione di mercato che ricorda quella di Luiz Felipe. Potrebbe prendere dalla Salernitana Mattia Sprocati e portarlo in ritiro con i ragazzi di Simone Inzaghi a Auronzo di Cadore. La Salernitana è di proprietà di Claudio Lotito, già patron della Lazio, quindi i passaggi da una squadra all’altra avvengono con molta facilità. L’attaccante esterno dei campani viene da una stagione con dieci gol e sette assist in Serie B e ha attirato su di sé le mire non solo della Lazio, ma anche dell’Empoli. Gli azzurri lo seguono da un po’ di tempo.

L’Empoli ha un buon rapporto con la Lazio e con Mattia Giuffredi, agente di Sprocati. Inoltre tra Lazio, Salernitana e Empoli è già andato in scena un affare, sempre con protagonista Giuffredi, quello del centrocampista Ronaldo. Adesso è diverso, perché per Sprocati si aprono davvero le porte per una possibilità in Serie A coi capitolini. Se la Lazio decidesse di darlo in prestito nella massima divisione, l’Empoli rimarrebbe comunque in pole. Di certo c’è che Sprocati andrà a Auronzo con Inzaghi: un bel premio dopo un’annata importante.