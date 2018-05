La Lazio progetta la nuova stagione. Calciomercato Lazio: in programma l’incontro tra il tecnico e il presidente. Le ultimissime

La Lazio programma la nuova annata. Simone Inzaghi resterà alla guida del club biancoceleste e proverà a lanciare un nuovo assalto alla zona Champions. Con ogni probabilità l’allenatore laziale dovrà fare a meno di due tasselli importanti (oltre a de Vrij, promesso sposo dell’Inter): Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. Confermatissimi invece Luis Alberto e Ciro Immobile. Il club laziale potrebbe cedere il centrocampista serbo di fronte a un’offerta importante (Lotito ha detto di aver rifiutato una proposta da 120 milioni di euro) e potrebbe piazzare il brasiliano in Premier per 40-50 milioni. Calciomercato Lazio: i piani di Lotito.

Secondo Il Corriere dello Sport, è in programma un vertice tra Lotito e Inzaghi per programmare la prossima stagione. Tra domani e dopodomani i due si incontreranno per pianificare l’annata. Arriveranno dei volti nuovi, questo è ovvio. In difesa potrebbe arrivare Francesco Acerbi del Sassuolo ma attenzione alle sorprese con Tare che ha abituato i suoi tifosi a tanti colpi di scena. Il ds potrebbe pescare qualche gioiellino ‘sconosciuto’ da trasformare in campione. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Inzaghi farà le sue richieste. Il budget di partenza è di 45 milioni di euro.