Stadio della Roma, gli ultimi aggiornamenti. Entro Pasqua l’approvazione

Stadio della Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla costruzione dell’impianto. Entro Pasqua il Campidoglio vorrebbe l’approvazione

Mentre la società sta per passare di mano, si continua a lavorare imperterriti sulla costruzione dello Stadio della Roma. Progetto in cui James Pallotta ha investito tutto sé stesso e che vorrebbe portare a buon punto prima di passare il testimone a Friedkin.

La Repubblica fa il punto sulla situazione attuale. Vitek è in procinto acquistare i terreni di Tor di Valle da Parnasi. Entro Pasqua il Campidoglio vorrebbe portare in approvazione in Assemblea Capitolina la Convenzione urbanistica. Toccherà poi a Friedkin decidere se rilevare l’intera area.