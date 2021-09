Stadio Flaminio, i tifosi: «Questa è la casa della Lazio»

Stadio Flaminio, i tifosi della Lazio si sono riuniti davanti all’impianto per lanciare un messaggio

Il Flaminio è, da sempre, la casa dei laziali. Il senso d’appartenenza che avvicina i tifosi allo storico impianto romano viene tramandato da generazione in generazione e il sogno di poter tornare – un giorno – a riempirne gli spalti è quotidianamente tenuto vivo. Per ribadire che il pubblico biancoceleste vuole tornare a vivere le emozioni sul campo di quello stadio, è stato organizzato nel pomeriggio un sit in davanti ai cancelli della struttura.

A presentarsi all’appuntamento non sono stati solo gli ultras, ma anche figure che hanno segnato la storia del club come quella di Wilson, capitano del primo scudetto: «Il Flaminio è roba dei laziali». Insomma, il messaggio lanciato è chiaro: il Flaminio è la casa della Lazio che farà di tutto per poterci tornare.