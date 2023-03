STATS – Eredivisie, sfida tra giovani talenti: meglio Kudus o Simons?

Eredivisie, la lotta per il titolo ma anche per i giovani talenti: chi è meglio tra Kudus dell’Ajax e Simons del PSV?

Tra i tanti motivi validi per dare ben più di un’occhiata all’Eredivisie c’è la lotta per il titolo, più che mai vibrante con il Feyenoord in testa e 3 inseguitrici staccate di poco: Ajax a 3 punti di distanza, l’Az Alkmaar a 5, il Psv a 6. Basterebbe questo per trascorrere weekend appassionanti su MolaTv, dove si possono vedere 4 gare del campionato più pazzo del mondo, pieno di sorprese. Ma oltre alle motivazioni di squadra, c’è anche un interesse legato ai singoli giocatori. E se è vero che le due sessioni di mercato hanno trasferito in Premier League i due giocatori più cari in termini di quotazione – Antony dall’Ajax al Manchester United e Gakpo dal Psv al Liverpool -, sono emersi nel corso dei mesi due giovani talenti che stanno facendo davvero molto bene. Tanto che sarà difficile riuscire a trattenerli in Olanda, sembrano già pronti per un salto in avanti nella loro carriera.

Stiamo parlando di Mohammed Kudus e di Xavi Simons. Il primo in forza all’Ajax e messosi in luce anche in Qatar. Il secondo stella del Psv, che al Mondiale con Van Gaal non ha avuto un granché di spazio. Prima di metterli a confronto, è bene presentarli con qualche numero sostanzioso ovvero con i gol messi a segno in stagione, ancora più importanti considerando che né l’uno né l’altro sono prime punte e che tanto ad Amsterdam quanto ad Eindhoven non manca una folta concorrenza nel reparto offensivo.

Con 17 reti Kudus è il miglior goleador della squadra campione d’Olanda in carica. Ed è anche l’unico presente in rosa ad avere segnato in tutte le 5 competizioni alle quali ha partecipato l’Ajax (Eredivisie, coppa nazionale, finale di Supercoppa, Champions League ed Europa League). Bilancio leggermente inferiore per Simons, ma anche le sue 14 reti gli valgono la supremazia nella squadra di Van Nistelrooij.

Il Foot Radar mostra la netta superiorità in fase di possesso dell’olandese. Scorrendo la tabella, scoprirete invece come nelle operazioni più proprie di un attaccante prevalga il ghanese, mentre Simons fornisce molta assistenza ai compagni. Anche nel gioco aereo Kudus è molto più punta, ma non si può certo dire che il rivale non si impegni in tutte le zone del campo.