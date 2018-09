Frecciatina del figlio del patron nerazzurro, che lancia la sfida ai cugini rossoneri in vista del derby del prossimo 21 ottobre

Proprio questa settimana è iniziata la rivendita dei biglietti per il derby tra Inter e Milan, che si svolgerà il 21 ottobre in un San Siro che si preannuncia sold out. Ma a Milano il derby si combatte tutti i giorni, e stamattina arriva una provocazione direttamente da Steven Zhang. Il futuro presidente nerazzurro, figlio del proprietario Zhang Jindong, ha infatti pubblicato un post su Instagram commentando la terza maglia dell’Inter. «Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano», la frecciatina ai cugini rossoneri. Manca più di un mese, ma nel capoluogo lombardo è già clima derby.