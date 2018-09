Fabregas può sbarcare in A: è derby Milan-Inter

Milan e Inter pronte a sfidarsi per Cesc Fabregas. Il centrocampista del Chelsea potrebbe andare via a parametro zero

Duello di mercato tra Milan e Inter? I due club potrebbero tornare a sfidarsi per Cesc Fabregas. Il centrocampista centrale di proprietà del Chelsea, ex Arsenal e Barcellona, potrebbe tentare un’avventura in Italia. Il catalano infatti piace a Inter e Milan e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, in particolare dall’Express, le due milanesi potrebbero sfidarsi in estate per l’ingaggio dell’esperto centrocampista.

Il calciatore ha un contratto in scadenza a fine stagione e questo dà la possibilità ai club interessati di ingaggiare il calciatore a costo zero fra qualche mese. Il centrocampista potrebbe lasciare la corte di Maurizio Sarri tra qualche mese per arrivare in Italia. Milan e Inter stanno fiutando la situazione e potrebbero sfidarsi per l’ingaggio a costo zero. Il Chelsea ha offerto il rinnovo al giocatore che non ha ancora dato una risposta. Che sia la volta buona per vedere Cesc in Italia?