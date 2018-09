Stipendi Frosinone 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori ciociari: l’elenco completo

Al ritorno in Serie A dopo aver vinto la lotteria dei playoff in cadetteria, il Frosinone cerca di centrare l’obiettivo che qualche anno fa si è visto svanire: la salvezza. In quanto a spese, i ciociari hanno un monte ingaggi pari a 22 milioni, di cui 800mila euro vengono versati sul conto di Campbell, il calciatore più pagato della rosa, segue Sportiello (600mila). Il calciatore più “economico” dei giallazzurri è Pinamonti con 20mila euro.

