Stipendi Spal 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori ferraresi: l’elenco completo

Dopo una salvezza tanto sudata l’anno scorso, la squadra spallina quest’anno si pone come obiettivo la permanenza nella massima serie. Parlando in soldoni, il collettivo ferrarese costa 21 milioni di euro, di cui 1.2 vanno nelle tasche di Petagna ed un altro milione in quelle di Paloschi. Chi guadagna meno in casa Spal percepisce 100mila euro, stiamo parlando di Moncini, Murano, Nikolic, Poluzzi, Simic, Thiam e Vitale.

