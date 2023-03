Stramaccioni: «In tv mi diverto, ma voglio tornare. Ammirato da Thiago Motta»

Andrea Stramaccioni, attualmente opinionista a DAZN, vorrebbe tornare ad allenare: «La voglia di allenare c’è ancora»

Andrea Stramaccioni, attualmente opinionista di DAZN e negli ultimi mondiali apprezzata seconda voce al commento, ha rilasciato un’intervista all’edizione di Bologna del Corriere della Sera. Di seguito le sue parole.

TORNARE AD ALLENARE – «Ora sono a Dazn, una bellissima avventura e mi trovo molto bene, così resto aggiornato sul campionato italiano dove manco dal 2015, perché di tornare in panchina ho ancora voglia».

BOLOGNA DI THIAGO MOTTA – «Sono ammirato, la sua mano si vede moltissimo. L’Inter, che ha tanta qualità a centrocampo, non è riuscita a palleggiare. Soriano ala è un’intuizione geniale».

ARNAUTOVIC – «Attenti, non averlo non è un vantaggio. Barrow mi è piaciuto ma ha fatto il suo, Arnautovic può essere una soluzione in più. Sa giocare come pochi, ha tecnica e due centrali gli si devono incollare».