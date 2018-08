L’ufficialità di Benatia: «Strootman al Marsiglia: lui è contento così»

Strootman ad un passo dal Marsiglia: la conferma arriva anche dall’amico Benatia. Il difensore juventino ai microfoni de L’Equipe: «Kevin e Garcia volevano di nuovo lavorare insieme»

I consigli di un vero amico – in genere – non rimangono inascoltati. Di sicuro non dovrebbe esserlo quelli di Medhi Benatia nei confronti di Kevin Strootman. Il difensore della Juventus, ex compagno dell’olandese ai tempi della Roma, avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento, a questo punto ad un passo, del centrocampista all’Olympique Marsiglia. Una realtà che Benatia conosce piuttosto bene, essendo un prodotto del settore giovanile marsigliese. «Strootman è un leader, una forza della natura. Tecnicamente è un giocatore pulito alla Thiago Motta: davvero un ottimo acquisto, penso sarà molto amato dai tifosi locali – ha detto il difensore marocchino oggi ai microfoni de L’Equipe – . Ho già parlato con lui al telefono e gli ho raccontato dell’atmosfera al Velodrome: penso che Kevin la adorerà e credo che in termini di impegno darà il massimo».

La risposta del giocatore olandese, di fatto scaricato dalla Roma sul finire del mercato (della altre) sarebbe stata entusiasta secondo il giocatore bianconero: «Ho raccontato a Strootman cosa lo aspetta ed è rimasto contento. Lì c’è anche Rudi Garcia che lo conosce bene: Garcia sa che Kevin è un gran giocatore e Kevin sa che Garcia è un ottimo allenatore. Non a caso volevano lavorare entrambi di nuovo insieme. Uno come Strootman farà molto bene nel centrocampo del Marsiglia». Una conferma, laddove ce ne fosse ancora bisogno, di ciò che ormai risaputo: Strootman saluta Roma e la Roma.