Il presidente risponde alle critiche dei tifosi per aver ceduto all’improvviso Strootman, col mercato italiano chiuso

Un fulmine a ciel sereno. Fino pochi giorni fa, la posizione di Strootman non era per nulla in bilico nella Roma. Invece, è bastato un’interesse dell’ex allenatore romanista Rudi Garcia per portarlo lontano dai confini italiani. Vero che la coperta a centrocampo della Roma è lunga, ma vendere a fine mercato in entrata è sempre un rischio. Giocoforza, troveranno più spazio i giovani talenti Pellegrini e Coric, che si giocheranno il posto nel ruolo di mezzala con Cristante e Pastore.

Il club capitolino riceverà 25 milioni più tre di bonus per le prestazioni dell’olandese, che guadagnerà 4.2 milioni netti a stagione. Buona operazione del tecnico ex Lille, che pesca un sostituto che conosce bene all’altezza di Anguissa, seppur con caratteristiche differenti, volato oltremanica per sposare la causa del Fulham. I tifosi giallorossi, sono molto delusi dalla vendita di Kevin, soprattutto a mercato chiuso. Pronta la risposta di Pallotta nei loro confronti, che nel La Repubblica dichiara sicuro di sé: «Perché dovremmo aver bisogno di sostituirlo?»