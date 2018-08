Oggi le visite mediche per Kevin Strootman con il Marsiglia. Il centrocampista lascia la Roma tra le lacrime

Anche i duri hanno un cuore! Kevin Strootman non ha mai tirato indietro la gamba e ha sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo, anche dopo i terribili infortuni che hanno rischiato di compromettere la sua carriera e che, probabilmente, hanno consegnato al mondo del calcio un giocatore diverso rispetto a quello ammirato in precedenza. Ieri però KS non è riuscito a trattenersi. Il giocatore ha smesso di seguire la Roma su Instagram, ha svolto il suo ultimo allenamento a Trigoria, ha raccolto le sue cose ma non è riuscito a trattenere le lacrime.

Sono state 131 le presenze ufficiali con la maglia della Roma, condite da 13 gol. Il centrocampista olandese, in giallorosso dal 2013, lascia la Capitale per una nuova esperienza, al Marsiglia, con il suo vecchio mentore Rudi Garcia, decisivo nella scelta dell’olandese, insieme alla sensazione di non sentirsi più al centro del progetto romanista. Alla Roma andranno 25 milioni di euro più altri 3 di bonus. I giallorossi, nonostante il mercato in entrata chiuso, hanno optato per la cessione: in rosa ci sono già N’Zonzi, Pastore, De Rossi, Cristante e Pellegrini, oltre ai giovani Zaniolo e Coric che, inevitabilmente, avranno più occasioni per mettersi in mostra. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.