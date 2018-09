Kevin Strootman comincia al meglio la sua nuova avventura con l’Olympique Marsiglia: il centrocampista olandese è stato premiato come uomo del match dopo la vittoria sul campo del Monaco

Kevin Strootman parte al meglio con la nuova maglia dell’Olympique Marsiglia. Il centrocampista ex Roma, che ieri ha esordito da titolare con la squadra allenata da Rudi Garcia sul campo del Monaco, è stato premiato dalla Ligue 1 come ‘Homme du Match‘. Un inizio da ricordare per l’olandese, che si è aggiudicato il riconoscimento dopo aver giocato per tutti i 90 minuti e, con un’ottima prova, contribuendo ad una preziosissima vittoria in rimonta (2-3) sulla squadra del Principato.

🏆 Homme du match ! 🏆@Kevin_strootman, le milieu de l'@OM_Officiel, est élu MVP de cette rencontre pour son 1er match et sa 1ère titularisation en @Ligue1Conforama !! 👏#ASMOM pic.twitter.com/jJfMXJ31D6 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) September 2, 2018