Aubameyang si rende protagonista di un curioso avvenimento prima della sfida tra Sudan e Gabon per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

Pierre-Emerick Aubameyang decide di non partire con la sua squadra per la sfida tra il Sudan e il Gabon, la sua Nazionale. Infatti, una volta arrivato in aeroporto, l’attaccante dell’Arsenal si è rifiutato di salire sull’aereo e ha invitato i suoi compagni di squadra a seguirlo. Il motivo della protesta sarebbero state le pessime condizioni del veicolo che ha lasciato tutti sorpresi: «Su quel coso non ci salgo, non mi piace».

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l’aereo sarebbe solamente un pretesto in quanto era già in polemica con i suoi dirigenti. Questo ulteriore segnale di rottura potrebbe voler dire addio alla sua Nazionale del Gabon. Nazionale che per altro ieri sera ha vinto senza di lui, 1-0 contro il Sudan nelle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa.