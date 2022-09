Sudamerica: derby roventi in Brasile e Ecuador

Derby caldissimi in Sudamerica: in Brasile rissa al termine del derby Fla-Flu, in Ecuador Barcelona Emelec interrotta dopo 26 secondi

Un fine settimana di Derby in Sudamerica, ma soprattutto di grande tensione attorno a queste partite, in particolare in Brasile e in Ecuador.

In Brasile la sfida tra Flamengo e Fluminense, finita 2-1 per la Flu, è finita con ben cinque espulsi: David Braz a inizio partita e nel finale, dopo una rissa nata da un brutto contrasto tra Marinho e Ganso, si sono visti sventolare il rosso a Manoel, Marinho, Caio Paulista ed Everton, con questi ultimi che si sono presi reciprocamente a testate.

In Ecuador, la sfida tra Emelec e Barcelona Guayaquil è stata sospesa dopo appena 26 secondi per via di un lancio di oggetti da parte del pubblico dopo la rete segnata dal Barcellona (e annullata dal VAR). La partita si rigiocherà a porte chiuse.