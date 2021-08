Supercoppa, Tuchel e la mossa di Kepa: «Studiata seguendo le statistiche» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa europea: le parole del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa Europea.

CAMBIARE PORTIERE PER I RIGORI – «Non è stata una cosa spontanea. Ne avevamo parlato con i portieri dopo la prima partita di coppa contro il Barnsley. Avevamo visto le statistiche ed eravamo preparati: Kepa ha la migliore percentuale nel parare i rigori, i ragazzi che hanno analizzato e i preparatori dei portieri mi hanno mostrato i dati. Abbiamo parlato con i giocatori, sappiamo che può accadere quando giochiamo nelle partite a eliminazione diretta e che possiamo riservare una sostituzione per questo motivo. È fantastico come Edouard l’abbia accettato. C’è la prova che Kepa è migliore in questo fondamentali. Sono giocatori di squadra. Mendy non è stato orgoglioso ed è stato felice di uscire dal campo per la squadra».