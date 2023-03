Superlega, anche il tecnico del Friburgo è contro: «Imparino a gestire i soldi che hanno»

Christian Streich, allenatore del Firburgo, ha parlato della Superlega: anche l’allenatore tedesco è contrario

In conferenza stampa, il tecnico del Friburgo Christian Streich si è detto contrario alla Superlega.

LE PAROLE – «In genere è il ‘Gladbach che gioca in certi palcoscenici, ora però sarà il Friburgo ad affrontare la Juventus. I ragazzi hanno fatto un lavoro talmente buono che ora possiamo andare a Torino. È incredibile. Sono cresciuto con questi club da bambino e tutto era incredibile, avevano grandi giocatori. Poi però vedo cosa sta succedendo adesso, in particolare per grandi squadre in Spagna e in Italia, e mi rendo conto che il romanticismo è finito. I grandi club che vogliono fondare la Superlega per fare ancora più soldi, prima di tutto dovrebbero assicurarsi di gestire correttamente quelli che hanno».