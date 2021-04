Superlega, il Porto si tira fuori: «Siamo con PSG, Bayern Monaco e Ajax»

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, ha smentito il possibile ingresso del club portoghese nella Superlega. Le sue parole

«Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la NBA. La Federcalcio portoghese è contro a questo progetto, e come parte della UEFA non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della UEFA. Gli unici eventi ufficiali sono quelli della UEFA, vogliamo continuare a giocare in Champions League e vogliamo continuare a farlo nei prossimi anni. Siamo dall’altro lato, come il Bayern, l’Ajax o il PSG. Se siamo dentro alla UEFA, non possiamo seguire chi vuoi andare via».