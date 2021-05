Superlega, la posizione della Juventus: le ultime dopo il comunicato Uefa

Superlega Juve: la posizione di Agnelli e del club. Cosa filtra dalla Continassa dopo il comunicato emesso dall’Uefa

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il comunicato emesso dall’Uefa, la Juve è rimasta in silenzio e non ha cambiato la sua posizione sulla Superlega. Nessuna reazione ufficiale dalla Continassa, dopo che l’organo europeo ha reintegrato i nove club che hanno fatto marcia indietro.

Anzi, la Juventus e Andrea Agnelli non avrebbero modificato la loro visione della competizione europea, rimanendo convinti della bontà del progetto.