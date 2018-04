Suso-Callejon: Milan e Napoli si scambiano le ali

Scambio di ali spagnole tra Milan e Napoli: Suso da Sarri, Callejon da Gattuso. Milan-Napoli avversarie sul campo, alleate sul mercato

Pepe Reina lascerà il Napoli per firmare con il Milan e la sfida in programma domani a San Siro tra Milan e Napoli non sarà una sfida come le altre per il portiere spagnolo. L’estremo difensore potrebbe essere seguito dal connazionale José Maria Callejon. L’esterno d’attacco classe 1987 potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione e potrebbe essere usato come pedina di scambio dal club di Aurelio De Laurentiis che sogna l’acquisto di un altro spagnolo, Suso.

L’ex Liverpool, classe 1993, può andare via dal Milan a fine stagione. Il giocatore ha una clausola da 40 milioni e tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Su Suso ci sono diversi club stranieri ma si è mosso anche il Napoli. Secondo Tuttosport in estate potrebbe andare in scena uno scambio di ali spagnole tra Milan e Napoli con Suso in maglia azzurra e con Callejon in maglia rossonera. Il Milan, che segue anche Berardi (Leggi anche: MILAN, DERBY CON L’INTER PER DOMENICO BERARDI), è pronto a valutare la proposta di Aurelio De Laurentiis e a prendere in seria considerazione l’inserimento nell’affare di José CalleGol.