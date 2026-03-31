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Svezia Italia U20, un super Koleosho trascina gli azzurri: finisce 0-4! Ecco com’è andata
Svezia Italia U20, un super Koleosho trascina gli azzurri: finisce 0-4! Ecco com’è andata la sfida per le qualificazioni all’Europeo di categoria
Con soli tre minuti in campo, Luka Koleosho si è preso la scena, realizzando una doppietta che ha permesso all’Italia Under 21 di sbancare la Boras Arena in Svezia, contro la nazionale di casa nello stadio dell’Elfsborg. La vittoria, fondamentale per restare in corsa nel girone E, arriva dopo un inizio di partita equilibrato, con il primo gol su rigore, causato da un fallo su Lipani. Koleosho non sbaglia dal dischetto, portando gli azzurrini in vantaggio.
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Poco dopo, il giovane talento raddoppia con una grande azione personale, infilando la porta svedese. Nella ripresa, il tris arriva ancora da Koleosho, che serve Ndour per il 3-0, consolidando il risultato. Lipani chiude i conti con un colpo di testa su punizione di Bartesaghi, fissando il punteggio finale sull’0-4, lo stesso risultato dell’andata a Cesena.
L’Italia, con questa vittoria, rimane a soli tre punti dalla Polonia, capolista del girone, con ancora due partite da giocare, tra cui il ritorno contro i polacchi.