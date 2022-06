Tacchinardi: «De Ligt non ancora un leader. Le sue parole...»

Le parole di Alessio Tacchinardi sulla vicenda De Ligt: «Sta mettendo le mani avanti. O vuole arrivare a scadenza o…»

Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha detto la sua su Matthijs de Ligt, protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere nelle ultime ore. Di seguito riportate le parole dell’ex centrocampista della Juve.

DE LIGT – «Sta mettendo le mani avanti. O vuole arrivare a scadenza o vuole vedere un progetto tecnico che negli ultimi anni non lo ha convinto. E’ forte ma ha dei limiti in campo. Non è migliorato in tante cose, ma in prospettiva è uno forte. Non lo vedo come un leader, o quantomeno non lo è stato ancora. Magari con via Chiellini può fare un ulteriore step di crescita. Non mi sembra però la coppia con Bonucci che sia perfetta».