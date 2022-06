Juventus, De Ligt fa chiarezza: «Rinnovo? Le trattative sono in una fase iniziale»

Il difensore della Juventus De Ligt ha fatto chiarezza sul suo futuro e sul rinnovo di contratto

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, in una intervista a ESPN Olanda ha fatto chiarezza sul proprio futuro.

RINNOVO CON LA JUVE – «Le trattative ci sono, ma non è che io abbia già un accordo come è stato scritto. Questo non è vero. I negoziati ci sono, ma sono a un livello iniziale. Ho ancora un contratto di due anni, quindi ho ancora abbastanza tempo».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24