Il Milan è a caccia di centrocampisti e insidia la Roma per Dusan Tadic, giocatore serbo in forza in Premier al Southampton

Il Milan vuole un nuovo centrocampista di qualità e guarda in Premier League. Secondo L’Oracolo Rossonero c’è un colpo ‘in serbo’ e si tratterebbe di Dusan Tadic. Il giocatore del Southampton sembra in uscita dopo una stagione molto difficile per i Saints, che si sono salvati ufficialmente solo pochi giorni fa. Il serbo dei biancorossi è un profilo interessante sia per le caratteristiche da mezzala sia per l’esperienza: ha trenta anni da compiere a novembre e un costo che si aggira tra i quindici e i venti milioni di euro. L’identikit è quello richiesto da Gattuso, ma attenzione alla Roma.

Già da un po’ di tempo, infatti, sulle tracce di Tadic c’è Monchi. Il direttore sportivo della Roma ha a disposizione un bel gruzzoletto per il mercato, il centrocampista dei Saints fa gola anche se non è il primo nome nella lista della Roma. Il Milan ha quindi un ostacolo italiano nella corsa a Tadic, ma sembra che il vero muro sia rappresentato dalle richieste degli inglesi. Se ci sarà uno sconto, allora il Milan potrà farsi aventi seriamente per Dusan Tadic.