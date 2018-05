Dalla Champions League arrivano quasi cento milioni di euro e la Roma non vuole perdere l’occasione: Barella, Tadic e Torreira nel mirino

La Roma ha abbandonato la Champions League a testa alta e adesso si gode il tesoretto derivante dalle semifinali. La finale di Kiev è rimasta un miraggio per i giallorossi, che però possono essere contenti per gli introiti derivanti dalla UCL 2017-18. Nelle casse della Roma sono arrivati circa cento milioni di euro per via della Champions: di questi quasi ottanta milioni sono dalla UEFA, la parte restante arriva dal botteghino. Con un tesoretto del genere è più facile fare mercato e quindi anche arrivare a nomi come Dusan Tadic, Niccolò Barella o Lucas Torreira, tutti e tre centrocampisti già seguiti in passato. Pare più facile pure trattenere Radja Nainggolan, ormai legato a doppio filo alla Roma e quasi certo di rimanere nonostante le voci in arrivo dalla Premier League.

Calciomercato Roma, le mosse a centrocampo di Monchi

Per quanto concerne Dusan Tadic, è un centrocampista serbo del Southampton che compirà trent’anni a novembre. Può giocare mezzala e ha qualità, ma dei tre giocatori nella lista di Monchi è forse quello che attira meno. Il più difficile invece è Lucas Torreira. Non per volontà del calciatore della Sampdoria o della Sampdoria stessa, ma perché la Roma si è mossa tardi. Su Torreira sono state posizionate ormai da mesi le bandierine del Napoli, in una sorta di Risiko di mercato che vede avanti gli azzurri. La Roma ci proverà, dato che il Napoli è in una fase di profondo restyling, quindi le sorprese sono dietro l’angolo. Nicolò Barella invece è il sogno da qualche mese a questa parte. Costa quaranta milioni di euro, ma il prezzo potrebbe crollare se il Cagliari andasse in Serie B. Domenica c’è proprio Cagliari-Roma e chissà che Monchi non ne approfitti per discuterne coi rossoblu.