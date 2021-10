Nell’editoriale per La Stampa Tardelli critica la Juventus e il suo modo di giocare

Nel suo editoriale per La Stampa, Marco Tardelli parla del momento dei bianconeri. Ecco quanto scritto dall’ex giocatore.

LE PAROLE – «La Juventus ci è sembrata anche sfortunata in alcune occasioni, ma certamente ci è apparsa una squadra priva d’idee, va in campo solo per difendersi e cercare un gol da mantenere fino in fondo. Questo sistema non porta a niente, non c’è crescita, toglie entusiasmo e deprime giocatori e tifosi. Non penso che sia colpa solo di Allegri, ma adesso è lui che deve portare la squadra fuori dal tunnel»