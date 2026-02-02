Connect with us
Tavares via dalla Lazio? Il Besiktas rilancia! Palla a Fabiani per la decisione finale

Tavares via dalla Lazio? Il Besiktas rilancia! Palla a Fabiani per la decisione finale in merito al futuro del terzino portoghese

Il calciomercato non smette mai di sorprendere, specialmente quando le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso il gong finale. In casa Lazio, l’attenzione è stata improvvisamente catalizzata da un’offensiva veemente proveniente dalla Turchia: il Besiktas non ha alcuna intenzione di arrendersi e sta facendo tutto il possibile per assicurarsi le prestazioni di Nuno Tavares. Il club di Istanbul, noto come le Aquile Nere, ha deciso di giocare a carte scoperte, formalizzando un ultimo, disperato tentativo per portare l’esterno lusitano sulle sponde del Bosforo prima della chiusura delle liste.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza turca ha alzato sensibilmente la posta in gioco, mettendo sul piatto un’offerta che tocca i 14 milioni di euro. Una cifra considerevole che impone riflessioni immediate e profonde a Formello. Nuno Tavares, terzino sinistro dotato di una prorompente forza fisica e di una spiccata propensione offensiva, è diventato l’oggetto del desiderio assoluto per rinforzare la fascia mancina della compagine bianconera di Turchia. La trattativa, che sembrava sonnecchiare, ha subito un’accelerata improvvisa, portando le parti a un potenziale punto di svolta che tiene tutti col fiato sospeso.

Ora il destino dell’operazione è interamente nelle mani di Angelo Fabiani. Il Direttore Sportivo dei Biancocelesti si trova di fronte a un bivio cruciale: accettare una proposta economica allettante, che garantirebbe liquidità immediata alle casse del club Capitolino, o trattenere il giocatore per non alterare gli equilibri tecnici della rosa a stagione in corso. Il tempo, in questo scenario, è il nemico numero uno. La Lazio ha pochissime ore per sciogliere le riserve: un “sì” o un “no” che dovrà arrivare con estrema urgenza. L’atmosfera è elettrica e la decisione di Fabiani non influenzerà solo questa singola operazione, ma potrebbe ridisegnare le strategie future e la potenza di fuoco del mercato laziale.

