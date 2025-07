Milan, si presenta Terracciano: «Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Maignan? Un grandissimo portiere, un campione»

Milan, Terracciano: «Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Maignan? Un grandissimo portiere, un campione». Le parole

Il mercato estivo non smette di stupire e anche il Milan muove i suoi pezzi strategici. I rossoneri hanno annunciato l’ingaggio di Pietro Terracciano, portiere classe 1990 con una lunga esperienza in Serie A, reduce da cinque stagioni alla Fiorentina. L’estremo difensore arriva per rafforzare il reparto arretrato dopo la partenza di Marco Sportiello, tornato all’Atalanta al termine del prestito.

Con oltre 150 presenze nel massimo campionato italiano, Terracciano è conosciuto per la sua reattività tra i pali, la leadership silenziosa e l’affidabilità nelle uscite. Il suo trasferimento in rossonero è stato accolto positivamente dalla tifoseria milanista, desiderosa di vedere il nuovo numero uno all’opera, soprattutto in vista di una stagione carica di impegni nazionali e internazionali.

Secondo il comunicato ufficiale del club, Terracciano ha firmato un contratto annuale con opzione per un ulteriore anno. Un accordo mirato a inserire un profilo esperto, affidabile e motivato alle spalle di Mike Maignan, titolare indiscusso della porta milanista e pilastro della nazionale francese. Questo innesto rappresenta una mossa ponderata da parte della dirigenza rossonera, orientata a garantire una copertura adeguata nei ruoli chiave e a mantenere alta la competitività interna alla rosa.

PAROLE – «Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente. Sono molto felice.

Sono molto curioso di conoscere allenatore e compagni. Farà un certo effetto giocare nel Milan, visti tutti i sacrifici fatti negli anni. Spero di integrarmi subito nello spogliatoio.

Mike è un grandissimo portiere, un campione. Ci ho giocato contro diverse volte e il Milan vinceva anche grazie alle sue parate. Sarà un piacere enorme conoscerlo.

A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale. Oggi posso dire che darò tutto me stesso per questa maglia. Spero i tifosi siano orgogliosi di noi».