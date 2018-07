The Best FIFA Men’s Coach 2018: Allegri tra i migliori tecnici al mondo

La Federazione internazionale ha diramato la lista dei migliori 10 allenatori al mondo che si contenderanno il “Best FIFA Men’s Coach 2018”

La Fifa ha da pochi minuti reso nota la lista dei candidati al Best FIFA Men’s Player 2018, riconoscimento nato nel 2016 che ha preso l’eredità del Fifa World Player of the Year e premia il miglior giocatore al mondo. Dopo l’elenco dei migliori giocatori al mondo di quest’anno, l’organo internazionale ha diramato quello dei 10 migliori allenatori che si sono distinti durante l’anno. Nella lista è presente solo un tecnico italiano, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. A contendersi il prestigioso riconoscimento oltre ad Allegri saranno: Stanislav Cherchesov (Russia), Zlatko Dalic (Croazia), Didier Deschamps (Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Roberto Martinez (Belgio), Diego Simeone (Atletico Madrid), Gareth Southgate (Inghilterra), Ernesto Valverde (Barcellona) e Zinedine Zidane, (ex allenatore del Real Madrid). La votazione, ha reso noto la Federazione internazionale, si concluderà il 10 agosto mentre la top 3 sarà svelata a settembre. La cerimonia di consegna dei vari premi è stata fissata a Londra il 24 settembre prossimo.