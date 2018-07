Nella lista dei giocatori del FIFA Best Player troviamo Ronaldo, Messi ma non Neymar. Allegri è tra i migliori allenatori dell’anno

La FIFA ha diramato la lista dei giocatori che si contenderanno l’edizione 2018 del Best Men’s Player, ovvero il premio che viene assegnato ogni anno alla stella più brillante del pallone. Tra i partecipanti troviamo il neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo, l’eterno rivale Lionel Messi ma non Neymar. Il fenomeno brasiliano ha evidentemente deluso più dell’argentino in questo Mondiale 2018. Le nazioni più rappresentate sono il Belgio (2) e la Francia fresca vincitrice della Coppa del Mondo. Di seguito i 10 giocatori che parteciperanno al FIFA Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane

Per quanto riguarda il premio dedicato al miglior allenatore dell’anno, la FIFA ha inserito nella lista il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, il cr della Francia Didier Deschamps e il connazionale Zinedine Zidane, vincitore della Champions League con il Real Madrid poi sostituito da Lopetegui. Di seguito la lista completa degli 11 allenatori candidati dalla FIFA:

Massimiliano Allegri

Didier Deschamps

Zinedine Zidane

Zlatko Dalic

Roberto Martinez

Gareth Southgate

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Ernesto Valverde

Stanislav Cherchesov

Diego Simeone