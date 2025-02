Theo Hernandez Milan, si allontana il rinnovo con i rossoneri? Futuro in bilico per il francese! Le ultimissime

Theo Hernandez Milan, si allontana il rinnovo di contratto? Futuro in bilico per il terzino francese! Le ultime in casa rossonera

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il taglio di capelli di Theo Hernandez, sfoggiato nell’andata del match tra Milan e Feyenoord, non rappresenta a pieno quello che può essere il suo prossimo futuro.

I contatti per il rinnovo di contratto con i rossoneri sono fermi ormai da molte settimane. Il terzino francese non sta performando al massimo delle sue potenzialità in campo, neanche con l’arrivo di Conceicao, e potrebbe quindi lasciare Milano già in estate durante la prossima sessione di calciomercato.