Bundesliga, il Bayer Leverkusen rallenta su Thiago Motta: ecco cosa filtra dalla Germania

Bundesliga, il Bayer Leverkusen rallenta su Thiago Motta: ecco le ultimissime notizie sull’ex Juve dalla Germania

L’avventura di Erik ten Hag, 54 anni, ex allenatore del Manchester United e noto per il suo calcio organizzato e disciplinato, al Bayer Leverkusen si è conclusa dopo appena tre partite ufficiali. Un epilogo rapido e senza continuità, che molti osservatori avevano già ipotizzato. La squadra, infatti, stava vivendo un momento di transizione difficile, segnato dalla partenza di diversi giocatori chiave al termine dell’era Xabi Alonso, tecnico spagnolo che aveva riportato il club ai vertici della Bundesliga.

Con la prossima sfida di campionato contro l’Eintracht Francoforte a soli quattro giorni di distanza e la Champions League alle porte, la dirigenza tedesca è chiamata a una scelta rapida e strategica per la guida tecnica.

Caccia al nuovo allenatore: Hjulmand favorito

Il casting per il nuovo tecnico è già iniziato. Tra i nomi circolati, quello di Thiago Motta, ex allenatore della Juventus e apprezzato per il suo calcio propositivo, sembra essersi raffreddato nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il candidato principale sarebbe ora Kasper Hjulmand, 53 anni, commissario tecnico della Danimarca dal 2020 al 2024, con cui ha raggiunto la semifinale di Euro 2020.

Attualmente senza squadra, Hjulmand ha già avuto un’esperienza in Germania nella stagione 2014-15 alla guida del Mainz 05, durata circa sei mesi prima dell’esonero. Le trattative con il Leverkusen sarebbero in fase avanzata, ma non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. L’obiettivo del club è annunciare il nuovo allenatore entro mercoledì, così da averlo in panchina già contro l’Eintracht.

Stabilità e rilancio: le priorità del Leverkusen

Il Bayer Leverkusen ha urgente bisogno di un tecnico capace di restituire stabilità a un gruppo che nelle ultime settimane ha vissuto tensioni interne e risultati altalenanti. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale non solo per affrontare al meglio gli impegni di Bundesliga e Champions League, ma anche per ridare fiducia e slancio a una rosa che punta a confermarsi ai massimi livelli del calcio europeo.

Se Hjulmand dovesse accettare, erediterà una squadra di talento ma in cerca di certezze, con il compito di trasformare un momento di crisi in un’opportunità di rilancio immediato.